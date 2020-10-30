تعرف بيبو.. أهداف رسمت الطريق للخطيب للانضمام لنادي القرن

ويحتفل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعيد ميلاده 66 ، اليوم الجمعة ، كأحد أساطير القلعة الحمراء.
تعرف بيبو ؟ بدايات محمود الخطيب في ذكرى عيد ميلاده بالسطور التالية :.
بدأ محمود الخطيب مسيرته في نادي النصر، بعدما اكتشفه إبراهيم الشيخ مدربه الأسبق ليساعده في الإنتقال للنادي.
انتقل محمود الخطيب إلى حي حلمية الزيتون بالقاهرة ليخبئ له القدر أهداف ترسم الطريق له للإنضمام للنادي الأهلي.
حيث لعب بيبو مع الفريق الأكبر منه سنًا في نادي النصر أمام النادي الأهلي وتمكن من تسجيل هدفين ليبدي مسؤولي الأهلي إعجابهم باللاعب وقدراته اللافتة للنظر.
ثم في مباراة العودة تمكن النادي الأهلي من الفوز على النصر بخماسية مقابل هدفين سجلهم الخطيب ، ليقوم الفريق الأحمر بإرسال عرض فوري للتعاقد مع اللاعب.
وتلقى الخطيب 3 عروض أبرزهم الأهلي والإسماعيلي الذي خاض معه مباراة ودية للحكم على مستواه ومصر للطيران وكان أقرب للفريق الأصفر لكن مع وجود عرض نادي القرن فضل الإنتقال له ليصنع التاريخ ويصبح أحد أساطير النادي على مدار التاريخ.
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