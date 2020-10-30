زي ماشاف واتعلم واجبه يعلم غيره .. شعار يبرز أخلاق الأسطورة محمود الخطيب

" زي ما شاف واتعلم واجبه يعلم غيره " جزءمن أغنية حسام حبيب التي قام بغنائها للأسطورة محمود الخطيب وتدل على أخلاقيات وإحترافية نجم القلعة الحمراء.

ويحتفل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، بعيد ميلاده ال 66 ، اليوم الجمعة ، كأحد أساطير القلعة الحمراء على مدار التاريخ.

ويستعرض دوت الخليج شعارات الأسطورة محمود الخطيب التي يتخذها في أكاديميته الكروية والتي تبرز أخلاقه من خلال السطور التالية :.

مقومات اخلاقية منحت بيبو طابعًا فريدًا في كرة القدم، فالنجم الكبير له الكثير من العلامات البارزة في كونه مثل أعلى، أو رمز يحتذى به.

حيث أنشأ أكاديمية لتعليم كرة القدم اسمها " مدرسة الخطيب " حيث حرص من خلال مدرسته على التأكيد على أن القيم التي تعلمها في صغره.