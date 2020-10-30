ويحتفل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، بعيد ميلاده ال 66 ، اليوم الجمعة ، كأحد أساطير القلعة الحمراء على مدار التاريخ.
ويستعرض دوت الخليج شعارات الأسطورة محمود الخطيب التي يتخذها في أكاديميته الكروية والتي تبرز أخلاقه من خلال السطور التالية :.
مقومات اخلاقية منحت بيبو طابعًا فريدًا في كرة القدم، فالنجم الكبير له الكثير من العلامات البارزة في كونه مثل أعلى، أو رمز يحتذى به.
حيث أنشأ أكاديمية لتعليم كرة القدم اسمها " مدرسة الخطيب " حيث حرص من خلال مدرسته على التأكيد على أن القيم التي تعلمها في صغره.
من ذهب إلى تلك المدرسة ، سيقرأ أول شيء شعار الأكاديمية، وهو ( السلوك ثم الهواية ثم الموهبة) ، ليحكي بييو في أحد اللقاءات التليفزيونية أنه عندما كان صغيرًا كان يجب عليه قبل أن يلعب كرة القدم أن يدرس جيدًا، أن يصلي فروضه، وأن يأكل وجباته بشكل منتظم، وأن يكون مطيعًا لوالديه، إذا فعل هذه الأشياء يسمح له بلعب كرة القدم. وهو ما حكاه الخطيب بالضبط ما ينفذه في مدرسة الكرة، اجتماعات دورية مع أولياء الأمور لمعرفة سلوك اللاعبين، نوعية وجباتهم، حفاظهم على الصلاة والاستماع إلى تعليمات الأبوين، تلك المحاضرات الدائمة مع اللاعبين بمختلف أعمارهم للتأكيد عليهم على ضرورة الحفاظ على هذه الأمور، والتاكيد على أن يتلقى تقارير من أولياء الأمور حول كل تفاصيل الحياة اليومية للاعبين، لتكون بالفعل أكاديمية بيبو ليست أكاديمية لكرة القدم، لكنها مدرسة حقيقية، أساسها السلوك، وقوامها هواية كرة القدم، وهدفها تطويع كل هذا لتطوير الموهبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زي ماشاف واتعلم واجبه يعلم غيره .. شعار يبرز أخلاق الأسطورة محمود الخطيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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