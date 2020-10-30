فاروق جعفر: قرار الكاف ليس في صالح الأهلي والزمالك .. ومصطفى محمد لازم يمشي في هذه الحالة

أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك الأسبق ، أن قرار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " ليس في صالح قطبي الكرة المصرية مشيرًا إلى أهمية رحيل مصطفى محمد مهاجم الأبيض .

وقال جعفر في تصريحات تليفزيونية : " قرار الكاف بتأجيل مباراتي النهائي ونصف النهائي مش في صالح الأهلي والزمالك ".

وتابع : " الكاف لابد أن يعطي رسالة للعالم بانضباطه، ونحن أخذنا موضوع إصابات كورونا للاعبي الرجاء بمبدأ الإنسانية ، ولو كنا في هذه الحالة لما تأجلت المباراة ".

واختتم : " مصطفى محمد إذا جاء عرض له في نهاية الموسم الإفريقي لازم يمشي من وجهة نظري ".

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " قد قرر تأجيل مباراتي نصف نهائي والنهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا إلى أجل غير مسمى.