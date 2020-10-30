وقال جعفر في تصريحات تليفزيونية : " قرار الكاف بتأجيل مباراتي النهائي ونصف النهائي مش في صالح الأهلي والزمالك ".
وتابع : " الكاف لابد أن يعطي رسالة للعالم بانضباطه، ونحن أخذنا موضوع إصابات كورونا للاعبي الرجاء بمبدأ الإنسانية ، ولو كنا في هذه الحالة لما تأجلت المباراة ".
واختتم : " مصطفى محمد إذا جاء عرض له في نهاية الموسم الإفريقي لازم يمشي من وجهة نظري ".
يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " قد قرر تأجيل مباراتي نصف نهائي والنهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا إلى أجل غير مسمى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فاروق جعفر: قرار الكاف ليس في صالح الأهلي والزمالك .. ومصطفى محمد لازم يمشي في هذه الحالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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