قبل انضمامه لاتحاد جدة.. حجازي يكشف ما دار بينه وبين كهربا

كشف أحمد حجازي مدافع نادي ويست بروميتش الإنجليزي المنتقل حديثًا لاتحاد جدة السعودي عن حديثه مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي. وقال حجازي في تصريحات تليفزيونية : "كهربا صديق مقرب لي، وهو حدثني عن أهمية جمهور اتحاد جدة". وتابع: "مشروع اتحاد جدة عجبني حيث أكدوا لي أنهم سيشترون لاعبين جددا لذلك وافقت على الانضمام لهم". واختتم: " أتمنى تقديم كل ما لدي من خبرات احترافية للنادي ومساعدتهم لعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية".

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