طنطا في ضيافة إنبي بـ الدوري الممتاز.. اليوم

ويسعى فريق إنبي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام طنطا، من أجل الحفاظ على حظوظه من أجل إنهاء الموسم في المركز الخامس بمسابقة الدوري.
ويتنافس كلا من سموحة وإنبي على المركز الخامس في مسابقة الدوري، بعد حجز الأربع مراكز الأولى لصالح الأهلي - الزمالك - بيراميدز - المقاولون العرب.
في المقابل يطمح طنطا بقيادة رضا عبد العال في تحقيق فوز شرفي أمام الفريق البترولي، بعد تأكد هبوط أبناء السيد البدوي إلى القسم الثاني رفقة نادي مصر وحرس الحدود.
ويحتل إنبي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد طنطا في المركز الـ 18 والأخير برصيد 18 نقطة.
ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، الجونة مع حرس الحدود، والمصري مع وادي دجلة.
يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري هذا الموسم لصالحه قبل 6 جولات من انتهاء الموسم.
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