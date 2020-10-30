ويسعى المصري البورسعيدي بقيادة مدربه علي ماهر لإنهاء الموسم بتحقيق الفوز على وادي دجلة، وتحسين وضع الفريق في مسابقة الدوري.
وحقق المصري البورسعيدي نتائج رائعة في آخر 4 مباريات في مسابقة الدوري، حيث فاز على الجونة والاتحاد والإسماعيلي والاتحاد وطنطا.
في المقابل يطمح فريق وادي دجلة في تحقيق فوزا شرفيا على المصري، بعدما ضمن الفريق البقاء رسميا في مسابقة الدوري الموسم المقبل.
وتأكد هبوط كلا من طنطا ونادي مصر وحرس الحدود رسميا إلى القسم الثاني.
ويحتل فريق المصري المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الـ 13 بـ 37 نقطة.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، إنبي مع طنطا والجونة مع حرس الحدود.
يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري هذا الموسم لصالحه قبل 6 جولات من انتهاء الموسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الممتاز.. المصري يبحث عن نهاية سعيدة أمام وادي دجلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.