الدوري الممتاز.. المصري يبحث عن نهاية سعيدة أمام وادي دجلة

يستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره وادي دجلة، اليوم، الجمعة، في تمام الثامنة مساء، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى المصري البورسعيدي بقيادة مدربه علي ماهر لإنهاء الموسم بتحقيق الفوز على وادي دجلة، وتحسين وضع الفريق في مسابقة الدوري.

وحقق المصري البورسعيدي نتائج رائعة في آخر 4 مباريات في مسابقة الدوري، حيث فاز على الجونة والاتحاد والإسماعيلي والاتحاد وطنطا.

في المقابل يطمح فريق وادي دجلة في تحقيق فوزا شرفيا على المصري، بعدما ضمن الفريق البقاء رسميا في مسابقة الدوري الموسم المقبل.

وتأكد هبوط كلا من طنطا ونادي مصر وحرس الحدود رسميا إلى القسم الثاني.

ويحتل فريق المصري المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الـ 13 بـ 37 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، إنبي مع طنطا والجونة مع حرس الحدود.

يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري هذا الموسم لصالحه قبل 6 جولات من انتهاء الموسم.