فرج عامر ينفي شائعة وفاته

نفي محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة شائعات، الأنباء المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وفاته. ونشر فرج عامر تعليقا لـ شخص عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" يقول:" وفاة المهندس فرج عامر بذبحة صدرية بعد أن تعرض لضيق في التنفس ولم يتم إسعافه". وعلق فرج عامر على هذه الشائعة عبر " فيس بوك" قائلا:" صباح الفل علي مصر ، الحمد لله أنا زي الفل ولا أعرف من ينشر عني أخبارا كاذبة". وتابع:" للأسف ، تصاعد الأخبار الكاذبة عني وعن صحتي خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي وفقنا الله فيها لصالح أعضاء نادي سموحة والخروج منتصرين بفضل الله وحضراتكم أبنائي وبناتي أعضاء نادي سموحة المحترمين يؤكد وجود أصحاب مصالح وبقايا أهل الشر في النادي أو خارجه". وأكمل:" الأيام تؤكد نيتهم في تدمير سموحة بـ إزاحة محمد فرج عامر والاستيلاء عليه".

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