الأهلي والزمالك يريدان اللقب.. تأجيلات الأميرة الحائرة تتلاعب بـ أحلام الجماهير المصرية

كان من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي الأحد قبل الماضي، في إياب الدور نصف النهائي، على أن يواجه الفائز منها الأهلي في المباراة النهائية المقرر لها يوم 6 نوفمبر.
شهدت الموسم الحالي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا العديد من التأجيلات، والتي بدأت في شهر مارس الماضي بتأجيل مباريات المسابقة لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.
كان من المقرر أن تستأنف بطولة دوري أبطال أفريقيا في شهر سبتمبر الماضي، إلا أن الكاف أعلن تأجيل مباريات نصف النهائي إلى شهر أكتوبر الحالي، بسبب الظروف الحالية التي تمر بها فيروس كورونا.
التأجيل الثالث كان الأسبوع الماضي، حيث قرر الكاف تأجيل مباراة الزمالك والرجاء التي كان من المقرر لها 24 أكتوبر الحالي إلى 1 نوفمبر، بسبب رفض وزارة الصحة المغربية سفر فريق الرجاء إلى القاهرة بسبب إصابة معظم الفريق بسبب فيروس كوورنا، سبب في تأجيل اللقاء.
التأجيل الرابع كان أمس الخميس، ومن المقرر أن يصدر الكاف خلال الأيام القليلة المقبلة المواعيد الجديدة للمباراتين المتبقيتين.
لا زالت بطولة دوري أبطال أفريقيا " الأميرة الحائرة" تتلاعب بأحلام الجماهير المصرية، فعشاق الأهلي يتمنون إحراز فريقهم للقب بعد 7 سنوات غياب.
أما جماهير الزمالك فيحلمون بخطف اللقب الغائب عن خزائن القلعة البيضاء، بعد غياب 18 عاما، فـ لمن تبتسم الأميرة الأفريقية بعد مسلسل التأجيلات، هل الأهلي أم الزمالك أم يعود الرجاء المغربي من بعيد ويخطف اللقب.
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