مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الجولة الـ 34 والأخيرة من مسابقة الدوري المصري. ويستعرض " دوت الخليج" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة: الدوري المصري: إنبي - طنطا، الثالثة عصرا، أون تايم سبورت 1 الجونة - حرس الحدود، الخامسة والنصف مساء، أون تايم سبورت 2 المصري - وادي دجلة، الثامنة مساء، أون تايم سبورت 1. الدوري السعودي: العين - الفتح، الثالثة إلا ثلث عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 2 الوحدة - الفيصلي، السابعة إلا عشر دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1 الدوري الإماراتي: عجمان - حتا، الرابعة والربع عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2. الوحدة - شباب الأهلي دبي، الرابعة والربع عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1. بني ياس - خورفكان، السابعة مساء، قناة أبو ظبي الرياضية 2. العين - الشارقة، السابعة مساء، أبو ظبي الرياضية 1. الدوري الإنجليزي: وولفرهامبتون - كريستال بالاس، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 2 الدوري الإسباني: إيبار - قادس، العاشرة مساء، بي إن سبورتس 3. الدوري الألماني: شالكه - شتوتجارت، التاسعة والنصف مساء، بي إن سبورتس 1 الفرنسية.

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