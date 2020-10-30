سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا.. ويدخل معسكرا مغلقا الليلة قبل مواجهة مصر

أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس الخميس ، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى ، وذلك قبل مواجهة مصر ، بالجولة الأخيرة من بطولة الدورى العام، والتى يبحث فيها الموج الأزرق عن تحقيق الفوز لتأكيد الحصول على المركز الخامس ببطولة الدورى العام.

وسيخوض الفريق تدريبه اليومى على ملعب النادى فى تمام الساعة الخامسة مساء ، وبعدها سيعلن الجهاز الفنى قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المباراة ،وبعد ذلك يدخل الفريق السكندرى فى معسكر مغلق قبل المواجهة.

واستقر أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بسموحة على اختيار 20 لاعبًا لخوض المباراة الختامية فى الدورى وذلك بعد الأستقرار على التشكيلة الأساسية التى سيخوض بها اللقاء.

وقد أبدى المدير الفنى لسموحه رضاه التام عن مستوى اللاعبين الفنى خلال التدريبات الأخيرة واستعادة تألقهم من جديد بعد فترة الراحة التى حصلوا عليها منذ مباراة آخر مباراة أمام مصر المقاصة اضافة إلى ارتفاع الحالة المعنوية لدى اللاعبين.

وكشف المدير الفنى للفريق أنه حتى الآن يواصل متابعة العديد من لاعبى الدورى العام تمهيدً للتعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفى الحالى لتدعيم الفريق فى الموسم الجديد بالشكل الذى يخدم طموحاته وأهداف مجلس الإدارة الذى يوفر كل سبل النجاح له.

وكان سموحه قد أعلن التعاقد رسميًا مع الثنائى محمد البدرى مدافع الإنتاج الحربى والسودانى أطهر الطاهر لاعب الهلال السودانى، وهناك مفاوضات مكثفة مع العديد من اللاعبين عاصم صلاح لاعب طلائع الجيش وأكرم توفيق وعمار حمدى ولكن المفاوضات مازالت لم تكتمل حتى الآن