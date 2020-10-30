بمناسبة المولد النبوي.. المدينة الشبابية بالأسمرات تستضيف مسرح المنوعات

تستضيف المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات بالتعاون من الإدارة المركزية للبرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة اليوم الجمعة فعاليات البرنامج الإذاعي التفاعلي "مسرح المنوعات" في تمام الساعة الثالثة مساءً والذي يذاع على شبكة البرنامج العام كل يوم سبت في التاسعة مساءً.

يشارك في اللقاء أبناء حي الأسمرات في إطار التنمية الثقافية للمدن العمرانية الجديدة، والتي تتبناها المدينة الشبابية والرياضية تجاه أبناء حي الاسمرات وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف المدينة البرنامج الاذاعي التفاعلي مسرح المنوعات.

ويشارك في العرض مجموعة من الفنانين منهم "سلوى عثمان- رضا إدريس - احمد صادق- محمود عامر - عواطف حلمي - عبير مكاوي - منير مكرم- نجاح حسن - لينا ونس"، والمطرب ياسر ريكا و فرقته الموسيقية والبرنامج من تقديم على مراد وإخراج تامر شحاته.

كما تقدم وزارة الشباب والرياضة جوائز مالية للفائزين في حلقات البرنامج.