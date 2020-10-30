تقرير مغربي يكشف مكسب الزمالك من تأجيل دوري أبطال أفريقيا

كشف تقرير صحفي مغربي اليوم، الجمعة، مكسب فريق الزمالك من مباراة الرجاء، التي كان من المقرر لها الأحد المقبل، ضمن من منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دور أبطال أفريقيا.

كان الكاف أعلن أمس، الخميس، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي و نهائي البطولة القارية لأجل غير مسمى .

وذكرت موقع " لو 360 سبوت" المغربية، أن قرار تأجيل مباراة إياب نصف النهائي، خدم نادي الزمالك، حيث منح الفريق الفرصة من أجل استعادة الرباعي يوسف أوباما ومحمود علاء وحازم إمام وعبد الله جمعة، حيث كانت مشاركتهما أمام الرجاء محل شك، حال إقامة المباراة في موعدها.

وأضاف الموقع المغربي، أن الونش سيكون جاهزا ايضا بنسبة كبيرة، بعد تأجيل قرار إجرائه عملية جراحية، بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة.

يذكر أن الفائز من من الزمالك والرجاء سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.