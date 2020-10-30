جمال الحاجي: تأجيل مباريات أفريقيا يؤثر بالسلب على الأهلى والزمالك

أكد الدكتور جمال الحاجي الخبير الكروى والمدرب التونسي أن قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بتأجيل اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا والمباراة النهائية سوف يؤثر بالسلب على الأهلى والزمالك.

كان مسؤولى الكاف أعلنوا امس الخميس عن تأجيل للقاء الإياب بين الزمالك والرجاء البيضاوي والمباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا إلى وقت لاحق.

قال الدكتور جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : كان من المفروض إقامة الدور النصف النهائي الثاني بين الزمالك والرجاء بالقاهرة يوم 24 أكتوبر في الاثناء أصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم بيانا أعلن فيه تأجيل المباراة لأجل غير مسمى بسبب تعدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الرجاء المغربي.

تابع : وفي الحقيقة هذا التأجيل وان كان لأسباب قاهرة فانه سوف يمس بمصالح الزمالك المصري الذي كان قد حقق نتيجة جد إيجابية بانتصاره في المباراة الأولى بالدار البيضاء بهدف دون رد وهو ما يعزز حظوظه في التأهل للمباراة النهائية.

أضاف : هذا التأجيل سيقطع السلسلة الإيجابية التي حققها الزمالك في الفترة الأخيرة سواء في الدوري المحلي او في دوري ابطال افريقيا وهذه النتائج الإيجابية تعتبر مهمة جدا خاصة للمدرب باتشيكو الملتحق حديثا وكذلك للاعبين الذين بدأوا يستوعبون فكر المدرب البرتغالي وبالتالي تجاوز القطيعة التي عادة ما تحصل اثناء تغيير المدربين في وقت حساس مثلما حصل في الزمالك بمغادرة الفرنسي كارتيرون الذي كان قد حقق نتائج باهرة في ظرف وجيز.

استطرد : وحتى من الناحية الفنية والبرمجة سيكون هذا التأجيل عبئا ثقيلا على الإطار الفني وكيفية تجاوزه ستمثل مشكلا حقيقيا للمدربين وبالتالي سيشهد المستوى البدني والفني للاعبين انخفاضا ملحوظا.

ونوه إلى أنه من جهة أخرى سيكون الضرر مماثلا عند الأهلي الطرف الأول في نهائي ابطال افريقيا بعد تجاوزه الوداد ذهابا وإيابا.

وشدد على ان الأهلي أيضا يعيش سلسلة إيجابية على المستوى الدوري المحلي الذي توج به وكذلك على المستوى الافريقي. فتأجيل مباراة الزمالك والرجاء وكذلك تأجيل مباراة النهائي التي كانت مقررة يوم 6 نوفمبر بطلب من السلطات المصرية في مرحلة أولى وبقرار من الكاف في مرحلة ثانية.

لفت جمال الحاجي إلى ان هذا التأجيل ستكون عواقبه وخيمة على الانتظام في اجراء المباريات وبالتالي سيؤثر مباشرة على أداء الفريق الذي يمر مثله مثل الزمالك بفترة زاهية على مستوى الأداء وأيضا على مستوى النتائج وهذا الاضطراب على مستوى البرمجة سيكون ثقيلا على استقرار الفريقين بدنيا وفنيا وهو ما قد يؤثر مستقبلا على نتائج الفريقين.

وقال ايضا : على كل ربما للزمالك والأهلي الوسائل والإمكانيات اللازمة لتجاوز هذه اللخبطة لكن هذا الامر يدل مرة أخرى على العشوائية التي تدار بها هياكل الكاف وهو ما يطرح عديد التساؤلات مرة أخرى على مدى جدوى هذه القرارات.