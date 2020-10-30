بعد هجوم نيس.. مسعود أوزيل: الإسلام برئ من الإرهاب

أكد الألماني مسعود أوزيل نجم فريق آرسنال الإنجليزي أن الدين الإسلامي برئ من العمل الإرهابي الذي وقع في فرنسا منذ ساعات قليلة.

وقام أحد الأشخاص بتنفيذ هجوم على كنيسة بمدينة نيس الفرنسية خلال الساعات الماضية وقتل 3 أشخاص طعنا بسلاح أبيض.

ونشر مسعود أوزيل صورة له أثناء أداء مناسك العمرة، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" وكتب:" : لا مكان للإرهاب في الإسلام".

كما استشهد مسعود أوزيل بالأية القرآنية:" من قتل نفسًا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا".

يذكر أن أن مسعود أوزيل بات قريبا من مغادرة آرسنال، بعد استبعاده من قائمة الجانرز مؤخرا لخوض مسابقتي الدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي.