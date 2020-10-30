فان دايك لاعب ليفربول يخضع لجراحة ناجحة في الركبة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، خضوع فيرجيل فان دايك مدافع الفريق لعلمية جراحية ناجحة في أوتار الركبة، اليوم الجمعة.

وكتب نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" خضع فيرجيل فان دايك لعملية جراحية في أربطة الركبة، بعد الإصابة التي تعرض لها هذا الشهر".

وأضاف نادي ليفربول:" فان دايك سيبدأ عملية التأهيل بدعم من القسم الطبي للنادي".

كان فيرجيل فان دايك أصيب قطع بالرباط الصليبي بعد تدخل عنيف من جانب بيكفورد حارس إيفرتون، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، منتصف الشهر الحالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يغيب فان دايك عن ليفربول لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر، حسبما أشارت تقارير صحفية بريطانية.