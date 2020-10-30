إصابة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بفيروس كورونا

أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعه لمسحة طبية بعد شعوره بأعراض خفيفة .

وكتب احمد احمد عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : هذا الصباح جاءت نتيجة اختبار كوفيد - 19 إيجابية ، لدي أعراض خفيفة ، لكني بخير، تم تحذير جميع الأشخاص الذين واجهوا. في الوقت الحالي في الحبس الانفرادي ولمدة 10 أيام على الأقل. اعتني بنفسك وبخاصتك.

في حين كتب حساب الكاف الرسمي : بعد وصوله إلى القاهرة يوم الأربعاء 28 أكتوبر ، أظهر السيد أحمد أحمد ، رئيس CAF ، أعراض الأنفلونزا الخفيفة ، وخضع لبروتوكول كوفيد -19 ، اليوم ، ظهرت نتائج الاختبار إيجابية ، سيقوم الرئيس على الفور بعزل نفسه لمدة 14 يومًا على الأقل في فندق الإقامة الخاص به.

وأضاف بيان الكف : تم إبلاغ جميع أولئك الذين تواصلوا مع السيد أحمد خلال الأيام السبعة الماضية - خاصة خلال رحلته إلى المغرب لحضور نهائي CAF كأس الكونفيدرالية - وطُلب منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة.