وكتب احمد احمد عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : هذا الصباح جاءت نتيجة اختبار كوفيد - 19 إيجابية ، لدي أعراض خفيفة ، لكني بخير، تم تحذير جميع الأشخاص الذين واجهوا. في الوقت الحالي في الحبس الانفرادي ولمدة 10 أيام على الأقل. اعتني بنفسك وبخاصتك.
في حين كتب حساب الكاف الرسمي : بعد وصوله إلى القاهرة يوم الأربعاء 28 أكتوبر ، أظهر السيد أحمد أحمد ، رئيس CAF ، أعراض الأنفلونزا الخفيفة ، وخضع لبروتوكول كوفيد -19 ، اليوم ، ظهرت نتائج الاختبار إيجابية ، سيقوم الرئيس على الفور بعزل نفسه لمدة 14 يومًا على الأقل في فندق الإقامة الخاص به.
وأضاف بيان الكف : تم إبلاغ جميع أولئك الذين تواصلوا مع السيد أحمد خلال الأيام السبعة الماضية - خاصة خلال رحلته إلى المغرب لحضور نهائي CAF كأس الكونفيدرالية - وطُلب منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.