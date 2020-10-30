أرقام خيالية وصدارة محلية وأوروبية.. ميلان العظيم يعود بمساعدة السلطان

سنوات طويلة عانى فيها ميلان بسبب حالة التخبط الإداري والفني وابتعد عن المنافسة على جميع البطولات، حيث تحول إلى فريقا هشا هدفه الأكبر مجرد التواجد في المربع الذهبي، أو حصد مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ميلان هو جزء كبير من تاريخ الكرة الأوروبية، حيث يعد الروسونيري ثاني أكثر فريق في القارة العجوز تتويجا بلقب التشامبيونز ليج برصيد 7 مرات، خلف ريال مدريد المتصدر بـ 13 مرة.

ويبدو أن فترة توقف كرة القدم في أوروبا منذ شهر مارس الماضي حتى يونيو، منحت ميلان فرصة كبيرة للتحسن، وأن يتحول إلى فريق عظيم عقب استئناف الكالتشيو، حيث شعر جماهير الروسونيري بأن ميلان الزمن الجميل بدأ يعود، بسبب الأداء المقنع والانتصارات المتتالية، والقدرة على هزيمة كبار الكالتشيو.

لم يتعرض ميلان لأي خسارة خلال آخر 23 مباراة خاضها في مختلف المسابقان، حيث لعب 23 مباراة فاز في 17 لقاء، وتعادل في 6 مواجهات.

على الصعيد المحلي يتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن نابولي صاحب المركز الثاني.

أما على الصعيد القاري، فيتصدر ميلان جدول ترتيب المجموعة الثانية بمسابقة الدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط.

إبراهيموفيتش صاحب الـ 39 عاما أحد أفضل لاعبي ميلان خلال الموسم الحالي، حيث سجل 6 أهداف في مختلف البطولات وصنع هدف.

يعتمد ستفيانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان بشكل أساسي على " السلطان" إبراهيموفيتش في معظم المباريات، وذلك ليس بسبب إمكانيته الفنية المتميزة فقط، ولكن لأن النجم السويدي لديه ما يكفي من الخبرة لتوجيه زملائه على أرضية الملعب ومنحهم الثقة المفقودة في بعض الأوقات من المباريات.