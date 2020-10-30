خبراء عن التأجيل الإفريقي: يؤثر بالسلب على الأهلي والزمالك.. والمغاربة يؤكدون: مفيد للفارس الأبيض

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أمس الخميس عن تأجيل للقاء الإياب بين الزمالك والرجاء البيضاوي والمباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا إلى وقت لاحق.

قرار التأجيل الصادر من جانب الكاف أثار جدلا واسعا فى الأوساط الرياضية داخل مصر والمغرب وأعطى انطباعا سيءا عن التخبط والفشل الإداري الذى أصبح سمة أداء مسؤلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

خبراء كرة القدم المصرية والعربية اتفقوا على تأثر قطبى الكرة المصرية الاهلي والزمالك جراء قرار التأجيل الإفريقي.

فى البداية أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن تأجيل لقاء الرجاء المغربي ليس فى صالح النادي الاهلي والقلعة البيضاء على الإطلاق، مشددًا على أن ما يحدث لا يليق بالاتحاد الأفريقي.

وقال جعفر ": "من المفترض أن يعطي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم درسًا للجميع فى الانضباط والالتزام بالمواعيد لأن ما يحدث ليس ما يقنع على الإطلاق، الزمالك يستعد للمباراة ومن ثم يحدث تأجيل قبل الموعد بيومين فقط".

وأضاف: "لو كان فريق مصري طلب التأجيل أعتقد أن الاتحاد الأفريقي لن يوافق، وقرار التأجيل ليس فى صالح القطبين".

من جانبه قال عبد المنعم شطة رئيس لجنة تطوير الكرة السابق بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، تعليقا على تأجيل إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ونهائي افريقيا ،:" أنا في ذهول".

وأشار عبد المنعم شطة إلى أن الخبرات في الاتحاد الافريقي قليلة للغاية حاليا، وهناك مشاكل ادارة كبيرة في تنظيم البطولات وتطبيق اللوائح بشكل صحيح .

وتابع عبد المنعم شطة:" الاتحاد الافريقي بحاجة إلى تعديل وكل ما يحدث حاليا نتيجة تدخلات في لوائح المسابقات الإفريقية"، مضيفا:" الزمالك لم يطالب بتأجيل مباراة الرجاء في اياب ابطال افريقيا والزمالك طالب تأجيل النهائي فقط ".

فيما قال خالد بيومي الخبير الكروى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التأجيل يضر بالأهلي فقط لا غير".

وتابع: "قرار مفاجئ وغير مدروس وتخبط إفريقي".

وأتم خالد بيومي: "الكلام عن الانتخابات ونحن نلعب بدون جمهور وما بين السطور شيء آخر".

من جهته كشف تقرير صحفي مغربي اليوم، الجمعة، مكسب فريق الزمالك من مباراة الرجاء، التي كان من المقرر لها الأحد المقبل، ضمن من منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دور أبطال أفريقيا.

وذكر موقع " لو 360 سبوت" المغربية، أن قرار تأجيل مباراة إياب نصف النهائي، خدم نادي الزمالك، حيث منح الفريق الفرصة من أجل استعادة الرباعي يوسف أوباما ومحمود علاء وحازم إمام وعبد الله جمعة، حيث كانت مشاركتهما أمام الرجاء محل شك، حال إقامة المباراة في موعدها.

وأوضح الموقع المغربي، أن الونش سيكون جاهزا ايضا بنسبة كبيرة، بعد تأجيل قرار إجرائه عملية جراحية، بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة.

بينما أكد الدكتور جمال الحاجي الخبير الكروى والمدرب التونسي أن قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بتأجيل اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا والمباراة النهائية سوف يؤثر بالسلب على الأهلى والزمالك وقال : كان من المفروض إقامة الدور النصف النهائي الثاني بين الزمالك والرجاء بالقاهرة يوم 24 أكتوبر في الاثناء.

تابع : وفي الحقيقة هذا التأجيل وان كان لأسباب قاهرة فانه سوف يمس بمصالح الزمالك المصري الذي كان قد حقق نتيجة جد إيجابية بانتصاره في المباراة الأولى بالدار البيضاء بهدف دون رد وهو ما يعزز حظوظه في التأهل للمباراة النهائية.

أضاف : هذا التأجيل سيقطع السلسلة الإيجابية التي حققها الزمالك في الفترة الأخيرة سواء في الدوري المحلي او في دوري ابطال افريقيا وهذه النتائج الإيجابية تعتبر مهمة جدا خاصة للمدرب باتشيكو الملتحق حديثا وكذلك للاعبين الذين بدأوا يستوعبون فكر المدرب البرتغالي وبالتالي تجاوز القطيعة التي عادة ما تحصل اثناء تغيير المدربين في وقت حساس مثلما حصل في الزمالك بمغادرة الفرنسي كارتيرون الذي كان قد حقق نتائج باهرة في ظرف وجيز.

استطرد : وحتى من الناحية الفنية والبرمجة سيكون هذا التأجيل عبئا ثقيلا على الإطار الفني وكيفية تجاوزه ستمثل مشكلا حقيقيا للمدربين وبالتالي سيشهد المستوى البدني والفني للاعبين انخفاضا ملحوظا.

ونوه إلى أنه من جهة أخرى سيكون الضرر مماثلا عند الأهلي الطرف الأول في نهائي ابطال افريقيا بعد تجاوزه الوداد ذهابا وإيابا.

وشدد على ان الأهلي أيضا يعيش سلسلة إيجابية على المستوى الدوري المحلي الذي توج به وكذلك على المستوى الافريقي. فتأجيل مباراة الزمالك والرجاء وكذلك تأجيل مباراة النهائي التي كانت مقررة يوم 6 نوفمبر بطلب من السلطات المصرية في مرحلة أولى وبقرار من الكاف في مرحلة ثانية.

لفت إلى ان هذا التأجيل ستكون عواقبه وخيمة على الانتظام في اجراء المباريات وبالتالي سيؤثر مباشرة على أداء الفريق الذي يمر مثله مثل الزمالك بفترة زاهية على مستوى الأداء وأيضا على مستوى النتائج وهذا الاضطراب على مستوى البرمجة سيكون ثقيلا على استقرار الفريقين بدنيا وفنيا وهو ما قد يؤثر مستقبلا على نتائج الفريقين.

وقال ايضا : على كل ربما للزمالك والأهلي الوسائل والإمكانيات اللازمة لتجاوز هذه اللخبطة لكن هذا الامر يدل مرة أخرى على العشوائية التي تدار بها هياكل الكاف وهو ما يطرح عديد التساؤلات مرة أخرى على مدى جدوى هذه القرارات.