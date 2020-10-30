طنطا يتقدم على إنبي بهدف في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق طنطا الذي يحل ضيفا على نظيره إنبي بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة، من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدف فريق طنطا عن طريق محمد ناجي في الدقيقة 17 من عمر اللقاء.

ويتنافس كل من سموحة وإنبي على المركز الخامس في مسابقة الدوري، بعد حجز الأربع مراكز الأولى لصالح الأهلي - الزمالك - بيراميدز - المقاولون العرب.

ويطمح طنطا بقيادة رضا عبد العال في تحقيق فوز شرفي أمام الفريق البترولي، بعد تأكد هبوط أبناء السيد البدوي إلى القسم الثاني رفقة نادي مصر وحرس الحدود.

ويحتل إنبي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد طنطا في المركز الـ 18 والأخير برصيد 18 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، الجونة مع حرس الحدود، والمصري مع وادي دجلة.

يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري هذا الموسم لصالحه قبل 6 جولات من انتهاء الموسم.