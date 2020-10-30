استقالة أحمد حسام ميدو من مجلس إدارة النادي المالك لـ إف سي مصر

أعلن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، استقالته من مجلس إدارة نادي زد ولم يعلن السبب وراء استقالته. وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أعلن استقالتي من مجلس إدارة زد متمنيا التوفيق لزملائي في المجلس فيـما هو قادم". وكانت مجموعة زد أعلنت استحوازها علي نادي اف سي مصر وارتبط اسمها خلال الفترة الماضية بإقترابها من الاستحواز علي نادي مصر المقاصة. ويبدو أن أحمد حسام ميدو يبتعد عن المناصب الإدارية والفنية خلال الفترة الحالية للتركيز علي العمل الإعلامي حيث يقدم برنامج برنامج "أوضة اللبس" على شاشة قناة النهار.

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