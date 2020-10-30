الأهلي يغلق ملف "فايلر" بعد حصوله علي 575 ألف دولار

أنهت إدارة الأهلي، إجراءات تحويل 575 ألف دولار للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السابق بعد أن تم تسوية كل الأمور في مكتب المحامي السويسري مونتيري المستشار القانوني الدولي للقلعة الحمراء.

وعقد فايلر جلسة مع مونتيري في مكتب الأخير بزيورخ تمت خلالها تسوية جميع الأمور وتم إخطار مسئولي الأهلي بكافة التفاصيل وبناء عليه وجه محمود الخطيب رئيس النادي بإنهاء كافة الإجراءات لتحويل مبلغ 575 ألف دولار لحساب المدرب السويسري.

ويحصل فايلر علي 575 ألف دولار بواقع راتب 3 شهور بقيمة شهرين مكافأة الحصول علي مسابقة الدوري وراتب شهر سبتمبر، ورفضت إدارة الأهلي الحديث عن أي امر يخص بتعاملات المدير الفني الأسبق مع معاونيه خاصة أن بعضهم اشتكي من حصوله علي تعاقد قليل جدا من المدرب السويسري.