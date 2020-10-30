أخبار الرياضة.. إصابة رئيس الكاف بكورونا وفرج عامر ينفي وفاته.. وهذا مكسب الزمالك من تأجيل دوري الأبطال

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعه لمسحة طبية بعد شعوره بأعراض خفيفة.

نفي محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة شائعات، الأنباء المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وفاته.

كشف تقرير صحفي مغربي اليوم، الجمعة، مكسب فريق الزمالك من مباراة الرجاء، التي كان من المقرر لها الأحد المقبل، ضمن من منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دور أبطال أفريقيا.

يخضع اليوم محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار طبي لتحديد موقف إصابته ونتيجة آخر تطورات البرنامج التأهيلي.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الأخير اليوم بإستاد مختار التتش إستعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد في ختام منافسات مسابقة الدوري، ومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيف لتجنب الإرهاق قبل ساعات من المباراة .

أكد الدكتور جمال الحاجي الخبير الكروى والمدرب التونسي أن قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بتأجيل اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا والمباراة النهائية سوف يؤثر بالسلب على الأهلى والزمالك.

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن الموعد النهائي لإرسال القائمة الدولية للحكام الموسم الجارى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أكد تقرير إسباني، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، لا يزال يتمسك بقرار الرحيل عن برشلونة رغم استقالة جوسيب بارتوميو رئيس البلواجرنا من منصبه.

أكد الألماني مسعود أوزيل نجم فريق آرسنال الإنجليزي أن الدين الإسلامي برئ من العمل الإرهابي الذي وقع في فرنسا منذ ساعات قليلة.