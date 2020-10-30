الرجاء المغربي يستعيد 12 لاعبا قبل موقعة الزمالك بدوري الأبطال

أكد تقرير صحفي مغربي أن فريق الرجاء استعاد 12 لاعبا، قبل موقعة الزمالك، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كان الكاف أعلن أمس، الخميس، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي و نهائي البطولة القارية لأجل غير مسمى ، على أن يعلن المواعيد الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت صحيفة " لو 360 سبورت" المغربية، أن الرجاء بات جاهزا عدديا لمواجهة الزمالك، بعد تعافي نحو 12 لاعبا من فيروس كورونا المستجد.