الكاف يحدد موعد مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

أكد تقرير مغربي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حدد رسميا موعد مباراة الزمالك والرجاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كان الكاف أعلن أمس، الخميس، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي و نهائي البطولة القارية لأجل غير مسمى على أن يعلن المواعيد الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكر موقع " سبورت 1" المغربي، أن الكاف أبلغ نادي الرجاء رسميا بإقامة مباراته أمام الزمالك يوم 4 نوفمبر المقبل.