الخطيب ومارادونا والطلياني.. 30 أكتوبر ميلاد عظماء كرة القدم

محمود الخطيب ودييجو أرماندو مارادونا وعدنان الطلياني جميعهم أساطير في عالم الساحرة المستديرة جمعتهم الموهبة وتاريخ الميلاد.

يحتفل كل من محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي ودييجو أرماندو مارادونا أسطورة الأرجنتين وأحد أفضل من داعب الكرة على مر التاريخ، وعدنان الطلياني نجم الكرة الإماراتية، اليوم الجمعة 30 أكتوبر بعيد ميلادهم.

1- محمود الخطيب:

ولد في قرية مصرية تتبع مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية في 30 أكتوبر 19954 ومن القرية انتقل الطفل مع أسرته إلى القاهرة. انضم محمود الخطيب لنادى النصر بمصر الجديدة، وعندما بلغ الخامسة عشر من عمره بات اسمه يتردد في مجال الكرة خاصة خلال مشاركته في دوري المدارس مع المدرسة الرياضية. وافق مسئولو نادي النصر على انتقال الخطيب إلى نادي الأهلي بعدما كان قريبا من التوقيع للإسماعيلي، وكان عمر الخطيب 16 سنة فقط حينها.

لعب الخطيب وهو في هذه السن مع فريق تحت 18 سنة وكانت أولى مبارياته أمام فريق ناديه السابق فريق النصر. صعد للفريق الأول ليلعب أولى مبارياته الرسمية أمام نادي البلاستيك في 15 أكتوبر عام 1972، وفي نفس المباراة سجل أول أهدافه ومن بعد ذلك توالت الأهداف في الدوري حتى وصلت عند يوم اعتزاله إلى 108 هدفا في بطولة الدوري سجّلها في 199 مباراة خلال 17 سنة متصلة من اللعب. في سنواته الستة عشر مع الشياطين الحمر، فاز الخطيب بعشر ألقاب دوري و5 كؤوس مصرية. كما صنع التاريخ في المسابقات القارية حيث سجل 37 هدفًا في 49 مباراة، وهو رقم قياسي لم يتم تجاوزه حتى الآن. رفع الخطيب مع الأهلي بطولة كأس أفريقيا للأندية البطلة (سلف دوري أبطال أفريقيا) عامي 1982 و1987، وكأس الكؤوس الأفريقية في أعوام 1984، 1985 و1986. على الساحة الدولية. ظهر الخطيب لأول مرة مع الفريق الوطني عام 1974 وشارك مع الفراعنة في الألعاب الأولمبية لعام 1980 و1984. وفاز بكأس الأمم الأفريقية عام 1986. وحصل الخطيب على ألقاب فردية أبرزها أفضل لاعب أفريقي عام 1983 من مجلة فرانس فوتبول، بالإضافة إلى لقب هداف الدوري المصري موسمي 1977-78 و1980-81.

مارادونا:

ولد دييجو أرماندو مارادونا في 30 أكتوبر عاام 1960 بمدينة لانوس الأرجنتينية، وعاني من الفقر في طفولته.

لعب مارادونا للعديد من الفرق الكبيرة، مثل برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز، إلا أن فترته مع نابولي " 1984 - 1991" كانت الأفضل له حتى الإطلاق، حيث تعشقه جماهير نابولي حتى الآن.

على صعيد الإنجازات الجماعية توج نابولي بالعديد من البطولات، حيث فاز مع بوكا جونيورز بالدوري الأرجنتيني مرة وحيدو، ومع برشلونة بكلا من الدوري الإسباني كأس ملك إسبانيا السوبر الإسباني " مرة واحدة".

وخلال فتره مع نابولي حصد الدوري الإيطالي "مرتين"، وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي والاتحاد الأوروبي "مرة واحدة".

أما على الصعيد الدولي، حصد مارادونا لقب كأس العالم للشباب مع الأرجنتين، وكأس العالم مع الفريق الأول ايضا، بالإضافة إلى كأس أرتميو فرانشي مرة واحدة.

عدنان الطلياني:

ولد عدنان الطلياني أسطورة الكرة الإماراتية في 30 أكتوبر عام 1964، وبدأ مسيرته الكروية عام 1980 من بوابة نادي الشعب، .

حقق الطلياني العديد من الإنجازات الفردية والجماعية، والتي نرصد أبرزها في السطور التالية:

- هدف الدوري الإماراتي موسم 1985

-هداف الدوري الإماراتي موسم 1997

- أفضل لاعب عربي عام 1989

- مساهمته الكبيرة في تأهل منتخب الإمارت إلى كأس العالم 1990