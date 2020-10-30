علي معلول يشارك في المران الجماعي للأهلي

انتظم علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الجمعة.

وتعافى معلول من الإجهاد في العضلة الخلفية، الذي حرمه من الوجود في مباراة الوداد المغربي الأخيرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما أدى سعد سمير جلسة علاج طبيعي في الجيم، على هامش مران الفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وقطع سعد سمير شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة وتر أكيليس، التي خضع لها قبل عدة شهور.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدًا السبت في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها، على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.