من البريميرليج لـ الخليج .. أرقام أحمد موسى المرشح للانضمام إلى الزمالك

بات نجم الكرة النيجيرية أحمد موسى لاعب النصر السعودي السابق، قريبا من الانضمام إلى نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية، وفقا للعديد من التقارير.

وأكد الإعلامي السعودي علي الرشود اقتراب أحمد موسي من الانتقال الي نادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي بعد فسخ اللاعب تعاقده مع العالمي وتنازله عن مبلغ 50 مليون ريال.

ويستعرض" دوت الخليج" أرقام أحمد موسى خلال المواسم الأخيرة بعد أنباء اقترابه من الزمالك:

1- ليستر سيتي:

انضم أحمد موسى إلى الدوري الإنجليزي " بريمرليج: عبر بوابة ليستر سيتي في يوليو 2016 قادما من سيسكا موسكو الروسي في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون دولار:

شارك أحمد موسى مع ليستر سيتي في 32 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالهما 4 أهداف ولم يصنع أي هدف.

لعب موسى في الموسم التالي 7 مباريات، سجل خلالهما هدفا وصنع 3 آخرين، قبل أن يعود إلى سيسكا موسكو منتصف الموسم لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، ليشارك مع الفريق الروسي في 16 مباراة سجل خلالها 7 أهدف وصنع 3 آخرين.

2- النصر السعودي:

انتقل أحمد موسى إلى النصر السعودي في صيف 2018، ليصبح الأغلى في تاريخ النادي السعودي.

خاض أحمد موسى 26 مباراة في أول موسم له مع النصر سجل خلالهما 7 أهداف وصنع مثلها.

في ثاني مواسمه مع النصر خاض النسر النيجيري 29 مباراة، سجل خلاهما 4 أهداف وصنع 7 آخرين.

قرر نادي النصر السعودي مؤخرا فسخ تعاقده مع أحمد موسى مؤخرا، بعدما فشل اللاعب في إثبات نفسه مع العالمي على مدار موسمين.