عقب انتهاء الدوري.. الشيشيني يمنح لاعبي أسوان راحة سلبية استعدادا للموسم الجديد

قرر سامى الشيشينى المدير الفنى لفريق الكرة الأول لنادى أسوان منح لاعبى الفريق الأول راحة عقب مباراة الجولة الأخيرة للدورى الممتاز، تستمر حتى الإثنين 2 نوفمبر .
وقرر المدير الفنى أن يتجمع الفريق الأول لكرة القدم لبداية فترة الإعداد للموسم الجديد الثلاثاء 3 نوفمبر بالمركز الأوليمبى بالمعادي .
وأشار المدير الفنى للفريق إلى أن لاعبي الفريق سيجتمعون بالمركز الأوليمبي بالمعادي لبداية المرحلة الأولى لمدة أسبوع ،على أن ينتقل معسكر الفريق بعدها للأكاديمية البحرية بالإسكندرية .
وكان نادى أسوان قد طرح مطالبه للموسم الجديد، والتي عانى بشأنها في هذا الموسم، وهى: عدم جاهزية استاد أسوان لرخصة ال VAR 2، واللعب كل 6 أيام لعدم توافر الطيران يوميا، والمباريات نهارا، وعدم تحمل تكلفة اللعب ليلا، وأعضاء اللجنة الخماسية وعدوا بدراسة هذه المطالب والرد على مسئولى نادى أسوان .
جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان كان قد وجه الشكر للمدير الفنى السابق، أحمدكشرى وقرر اختيار سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول .
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