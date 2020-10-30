كل سنة وأنت طيب يا نجم النجوم.. شوبير يهنئ محمود الخطيب بعيد ميلاده| شاهد

هنأ الاعلامى احمد شوبير ، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي؛ بمناسبة عيد ميلاده الـ 66.

ونشر شوبير عدة صور للخطيب من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "، وعلق عليها " بيبو بيبو الله يا خطيب.. كل سنه وانت طيب يانجم النجوم ".

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وتحتفل الجماهير المصرية وخاصة جماهير النادى الاهلى اليوم، الموافق 30 اكتوبر 2020 ، بعيد ميلاد اسطورة كرم القدم المصرية محمود الخطيب الـ 66.

بدأ الخطيب مسيرته الكروية فى نادى النصر بمصر الجديدة واستطاع أن يجذب أعين المدربين منذ لحظته الاولى و عندما بلغ الــ 16 عاما انتقل الى النادى الاهلى بعدما كان قريبا من التوقيع للاسماعيلى.

وفاز الخطيب بـ 10 القاب دورى و 5 كئوس مصرية وسجل 37 هدفا فى 45 مباراة فى الستة عشرة من عمره، و هو رقم قياسى لم يتم تجاوزه حتى الان، كما فاز بجائزة فرانس فوتبول كأفضل لاعب في أفريقيا.