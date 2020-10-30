سيد عبد الحفيظ: حسين الشحات يغيب عن مباراة طلائع الجيش

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، غياب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عن مواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدًا السبت في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال إن اللاعب شعر بإجهاد خفيف في العضلة الخلفية، وفضل الجهاز الفني إراحته من مباراة الطلائع غدًا في ختام مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص محمود متولي، مدافع الفريق علي حضور مران أبناء الرداء الأحمر عصر اليوم الجمعة في ملعب التتش بالجزيرة، من أجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان على حالته بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا.

وحرص الجهاز الطبي بقيادة الدكتور خالد محمود على الاطمئنان على حالة اللاعب، الذي كان حريصًا على مصافحة الجهاز الفني قبل انطلاق المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدًا السبت في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

فيما واصل رامي ربيعة، مدافع الفريق استكمال تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأدى اللاعب جلسة في الجيم قبل استكمال برنامجه التأهيلي في الملعب، على هامش مران الفريق الجماعي اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدًا السبت، على استاد الأهلي في مدينة السلام، في إطار منافسات الأسبوع الأخير من مباريات الدوري الممتاز.