خطط بديلة.. أول تعليق من الأهلي على أنباء تأجيل النهائي الأفريقي

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، علي جاهزيته لخوض نهائي دوري أبطال افريقيا في أي وقت.
وقال مصدر بالجهاز الفني أنهم يراقبون مباراة الزمالك والرجاء لمعرفة الطرف الثاني في النهائي ويتم دراسته جيدًا وإن كانت كل الفرق كتب مفتوحه الأن.
وأضاف أن الفريق الأحمر جاهز لكل الإحتمالات ولديه خطط بديلة حال تأجيل مباراة النهائي ل27 نوفمبر حسب ما يتردد مؤخرًا .
وأوضح أن موسيماني مدرب يعرف الظروف التي تمر بها القارة السمراء وهو جاهز بخطة أخري حال تأجيل النهائي وسوف يبدأ علي الفور في فترة إعداد للفريق تستمر حتي تلك المواجهة بعيدًا عن اللاعبين الذي سينضموا لمعسكر المنتخب في أجندته الدولية لمواجهة توجو في التصفيات الأفريقية.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدًا السبت، على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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