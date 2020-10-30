بعد حمله شارة الكابتن.. وصلة مدح من سامح حسين في محمد النني| شاهد

علق الفنان سامح حسين على ارتداء محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي شارة قيادة الفريق لأول مرة في تاريخه في مباراة أمس ضد فريق جاره دوندالك.

ونشر سامح حسين صورة للننى من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " .

و علق على الصورة قائلا: " المجتهد الخلوق العالمي شارة الكابتنة منورة معاك " .

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تمكن فريق أرسنال الإنجليزي من هزيمة جاره دوندالك الأيرلندي بثلاثة أهدافٍ دون رد، وذلك في ثاني جولات دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

افتتح التسجيل للجانرز إدوارد نيكيتاه في الدقيقة 42 بعد استغلال خطأ من الحارس الأيرلندي، قبل أن يضيف جوزيف ويلوك الهدف الثاني سريعًا لأرسنال في الدقيقة 44، وفي بداية الشوط الثاني سجل الإيفواري نيكولا بيبي أجمل أهداف المُباراة بعد تسديدة مُذهلة.

وفي نفس المجموعة، حقق مولده النرويجي فوزًا هامًا على رابيد فيينا النمساوي بهدفٍ دون رد، سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد أوهي أومويوانجو في الدقيقة 65.