الفتح يهزم العين بصعوبة ويتصدر الدوري السعودي مؤقتا

حقق الفتح فوزا صعبا على مضيفه العين 4/2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

تقدم الفتح في الدقيقة الثالثة عن طريق نواف البوشل، قبل أن يدرك جيت سوت التعادل للعين في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 64 سجل محمد فؤاد الهدف الثاني للعين، لكن مراد باتنا عاد ليسجل هدف التعادل للفتح في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني سجل جوستاف ويكهايم الهدف الثالث للفتح، قبل أن يضيف مراد باتنا الهدف الرابع في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وشهدت المباراة تعرض يحي كعبي لاعب العين للطرد في الدقيقة 89، بعد تدخله العنيف على أحد لاعبي الفتح.

ورفع الفتح رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، في انتظار نتائج باقي مباريات المرحلة، فيما يبقى العين بدون أي رصيد من النقاط في المركز السادس عشر والأخير.