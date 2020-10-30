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مدرب البنك الأهلي السابق مديرا فنيا لفريق ألعاب دمنهور بدورى القسم الثاني

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أعلن نادي العاب دمنهور، التعاقد مع عيد مرازيق المدير الفني السابق للفريق الصاعد حديثا للدورى الممتاز البنك الأهلي لتولي مهمة الفريق الاول لكرة القدم الموسم المقبل بدورى القسم الثاني .

وتقدم عيد مرازيق المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، باستقالته من تدريب الفريق؛ عقب الصعود للدورى الممتاز من بوابة مجموعة الصعيد .

وكان مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، كرم عيد مرازيق المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي، الصاعد للدوري الممتاز، لأول مرة في تاريخه.

وعلي جانب اخر تعاقد مسئولو مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار رئيس النادي ،مع محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ،لقيادة الفريق فنيا خلفًا لعيد مرازيق الذي قدم إستقالته مؤخرًا ، عقب الصعود للدورى الممتاز .

وقد دخل مسئولو البنك الأهلي بمفاوضات مكثفة مع محمد يوسف لإتمام التعاقد معه للقيادة الفنية للفريق بالدورى الممتاز .

وجاء تشكيل الجهاز المعاون لمحمد يوسف كالآتى :

عادل مصطفي مدربا عاما 

طارق سليمان مدربا لحراس المرمى 

محمد رمضان مدربا مساعدا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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