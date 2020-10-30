مدرب البنك الأهلي السابق مديرا فنيا لفريق ألعاب دمنهور بدورى القسم الثاني

وتقدم عيد مرازيق المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، باستقالته من تدريب الفريق؛ عقب الصعود للدورى الممتاز من بوابة مجموعة الصعيد .
وكان مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، كرم عيد مرازيق المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي، الصاعد للدوري الممتاز، لأول مرة في تاريخه.
وعلي جانب اخر تعاقد مسئولو مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار رئيس النادي ،مع محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ،لقيادة الفريق فنيا خلفًا لعيد مرازيق الذي قدم إستقالته مؤخرًا ، عقب الصعود للدورى الممتاز .
وقد دخل مسئولو البنك الأهلي بمفاوضات مكثفة مع محمد يوسف لإتمام التعاقد معه للقيادة الفنية للفريق بالدورى الممتاز .
وجاء تشكيل الجهاز المعاون لمحمد يوسف كالآتى :
عادل مصطفي مدربا عاما
طارق سليمان مدربا لحراس المرمى
محمد رمضان مدربا مساعدا.
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