وفاة أسطورة المنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد

توفى نوبي ستيليز أسطورة المنتخب الإنجليزي ونادي مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز السابعة والثمانين، بعد صراع مع المرض.

عائلة اللاعب أعلنت خبر وفاته في بيان رسمي، متمنية أن تركد روحه في سلام.

وقاد ستيليز المنتخب الإنجليزي للتتويج ببطولة كأس العالم عام 1966 والتي استضافتها إنجلترا على أراضيها.

وفاز ستيليز مع المنتخب الإنجليزي في 29 مباراة، ولعب لأندية مانشستر يونايتد ومدلزبرة وبريستون نورث إيند.