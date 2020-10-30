عائلة اللاعب أعلنت خبر وفاته في بيان رسمي، متمنية أن تركد روحه في سلام.
وقاد ستيليز المنتخب الإنجليزي للتتويج ببطولة كأس العالم عام 1966 والتي استضافتها إنجلترا على أراضيها.
وفاز ستيليز مع المنتخب الإنجليزي في 29 مباراة، ولعب لأندية مانشستر يونايتد ومدلزبرة وبريستون نورث إيند.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة أسطورة المنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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