طنطا يضرب إنبي بثنائية في الدوري المصري

حقق فريق طنطا الفوز على مضيفه إنبي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة، من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدف فريق طنطا الأول عن طريق محمد ناجي في الدقيقة 17 من عمر اللقاء وأضاف الهدف الثاني لأبناء السيد البدوى جون ايفري في الدقيقة 53 من زمن المباراة ،بينما سجل أحمد علي هدف فريق إنبي الوحيد في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

ويتنافس كل من سموحة وإنبي على المركز الخامس في مسابقة الدوري، بعد حجز الأربع مراكز الأولى لصالح الأهلي - الزمالك - بيراميدز - المقاولون العرب.

بهذه النتيجة يحتل إنبي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد طنطا في المركز الـ 18 والأخير برصيد 21 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، الجونة مع حرس الحدود، والمصري مع وادي دجلة.

يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري هذا الموسم لصالحه قبل 6 جولات من انتهاء الموسم.