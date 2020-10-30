الوحدة يتعادل مع الأهلي .. وحتا يقتنص نقطة من عجمان بالدوري الإماراتي

إنتهى لقاء نادي شباب أهلي دبي والوحدة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالجولة الثالثة من الدوري الإماراتي الممتاز والتي شهدت تعادلا سلبيا بين عجمان وحتا.

وتقدم الوحدة عن طريق إسماعيل مطر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يسجل عزيزجون جانيف لاعب شباب الأهلي هدف التعادل في الدقيقة 73.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس، فيما رفع الوحدة رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى لحساب المرحلة ذاتها، خيم التعادل السلبي على مواجهة عجمان وحتا.

وحصل عجمان على النقطة الأولى له هذا الموسم محتلا المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن حتا صاحب المركز الثاني عشر.