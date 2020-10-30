صدمة برازيلية.. باريس سان جيرمان يكشف حجم إصابة نيمار ومدة غيابه

وتعرض البرازيلي نيمار دا سيلفا للإصابة في المباراة التي جمعت فريقه بنظيره باشاكهشير التركي يوم الأربعاء الماضي، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال توخيل في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة " أس" الإسبانية:" إنه أمر محزن، لديه إصابة طفيفة في الركبة لكنه لن يعود سوى بعد فترة التوقف الدولي."
وأضاف:" لا أعتقد بأنه سيلعب مع البرازيل، لن يخوض التصفيات المؤهلة للمونديال معهم في شهر نوفمبر بسبب الإصابة، معلوماتي أنه سيعود بعد فترة التوقف الدولي."
وبذلك تأكد غياب نيمار عن مباراتي باريس سان جيرمان أمام نانت ورين في الدوري الفرنسي، وأمام لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال عن قارة أمريكا الجنوبية مع المنتخب البرازيلي.
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