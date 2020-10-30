محامٍ مصري.. آرسنال يستغني عن رئيس عمليات النادي بسبب كورونا

وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فأن نادي ارسنال قرر الاستغناء عن حسين فهمي، والذي سيبقى للشهر المقبل من أجل إتمام إجراءات رحيله عن النادي.
وعُين حسين فهمي في هذا المنصب منذ عام 2017، وكان يقوم بإتمام العقود وتجديدها والتحدث مع وكلاء اللاعبين.
وكان نادي ارسنال تخلى في الفترة الماضية عن عدد كبير من موظفيه بسبب الأزمة الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد.
ونجح فهمي في الفترة الماضية في إقناع نجم الفريق، الجابوني بيير إيمريك أوباميانج في تجديد عقده مع النادي.
ويلعب لنادي ارسنال اللاعب المصري محمد النني والذي حمل شارة القيادة في مباراة الأمس أمام دوندالك الإيرلندي في الدوري الأوروبي.
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