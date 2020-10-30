مهاجم بيراميدز على رأس قائمة المنتخب الغاني لمواجهة السودان في تصفيات أمم أفريقيا

واستدعى أكونور 23 لاعبًا لمباراتي السودان، وجاء على رأس تلك القائمة، جون أنطوي مهاجم نادي بيراميدز المصري.
وضمت القائمة أيضًا توماس بارتي المنضم حديثًا لنادي ارسنال الإنجليزي، وجوردان أيو مهاجم نادي كريستال سيتي وشقيقه أندريه مهاجم فريق سوانزي سيتي.
ويواجه المنتخب الغاني نظيره السوداني يوم 12 نوفمبر المقبل في غانا، قبل أن يذهب للعاصمة السودانية الخرطوم لمواجهتهم مرة أخرى يوم 17 من الشهر ذاته.
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