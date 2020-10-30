مهاجم بيراميدز على رأس قائمة المنتخب الغاني لمواجهة السودان في تصفيات أمم أفريقيا

أعلن تشارليز أكونور المدير الفني للمنتخب الغاني، قائمة البلاك ستارز لمباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية أمام المنتخب السوداني، في شهر نوفمبر المقبل.

واستدعى أكونور 23 لاعبًا لمباراتي السودان، وجاء على رأس تلك القائمة، جون أنطوي مهاجم نادي بيراميدز المصري.

وضمت القائمة أيضًا توماس بارتي المنضم حديثًا لنادي ارسنال الإنجليزي، وجوردان أيو مهاجم نادي كريستال سيتي وشقيقه أندريه مهاجم فريق سوانزي سيتي.

ويواجه المنتخب الغاني نظيره السوداني يوم 12 نوفمبر المقبل في غانا، قبل أن يذهب للعاصمة السودانية الخرطوم لمواجهتهم مرة أخرى يوم 17 من الشهر ذاته.

وخسر جون أنطوي بطولة كأس الكونفدرالية مع فريق بيراميدز هذا الأسبوع أمام نادي نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في المباراة النهائية.

