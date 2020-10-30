جماهير الأهلي تحتفل بـ عيد ميلاد محمود الخطيب.. شاهد

احتفلت الجماهير المصرية وخاصة جماهير النادى الأهلى اليوم الموافق 30 اكتوبر 2020 ، بعيد ميلاد أسطورة كرم القدم المصرية محمود الخطيب الـ 66. ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج عيد ميلاد الخطيب الاسطوره وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالاتى : - كل سنة وأنت بخير دايما. كل سنة وانت فخر لينا. كل سنة وأنت قدوه في الأخلاق والاحترام. كل سنه وانت محبوب الخطيب#عيد_ميلاد_الخطيب_الاسطوره - عيد ميلادك عيد لكل الاهلويه حبيب الملايين بيبو عيد ميلاد سعيد #عيد_ميلاد_الخطيب_الاسطوره - كل سنه وانت طيب يا اسطوره الهرم الرابع #عيد_ميلاد_الخطيب_الاسطوره - لا يوجد كلام يوصف حبنا لك انت قائدنا انت الزعيم الخلوق المحبوب نحبك لله في لله كل سنه وانت طيب يا بيبو يا نسر الاهلي يا نسر الاخلاق كل سنه وانت بالف خير وصحه وسعاده وربنا يديم عليك صحتك وينصرك دايما وان شاء الله افريقيا ليك #عيد_ميلاد_الخطيب_الاسطوره - من شعب الاهلي للاسطوره الخطيب كل سنه و انت اقرب الي طاعة الله، ربنا يحفظك بنحبك في الله يا بيبو حبيب شعب الاهلي #عيد_ميلاد_الخطيب_الاسطوره - #عيد_ميلاد_الخطيب_الاسطوره كلت سنه وانت مصدر الفخر لينا كل سنه وانت بتدينا دروس ف احترام النفس والغير كل سنه وانت طيب ي رئيس جمهورية الأهلي - كل سنة وانت اسطورة كل سنة وانت معشوق الجماهير كل سنة وانت طيب #عيد_ميلاد_الخطيب_الاسطوره

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