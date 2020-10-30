ينتصر كعادته.. كريستيانو رونالدو يتعافى من فيروس كورونا

ونشر نادي يوفنتوس بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت جاء فيه:" يُعلن نادي يوفنتوس عن تعافي كريستيانو رونالدو من عدوى فيروس كورونا بعد أن خضع لمسحة، والتي جاءت سلبية لينتهي بذلك فترة العزل والتي استمرت 19 يومًا."
وبذلك أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو متاحًا للمشاركة مع يوفنتوس في مباراته القادمة في الدوري الإيطالي أمام سبيزيا يوم الأحد المقبل.
وتغيب رونالدو عن مباراة فريقه أمام برشلونة الإسباني يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، والتي خسرها فريقه بهدفين نظيفين.
وأصيب رونالدو بـ فيروس كورونا يوم 11 أكتوبر الماضي أثناء مشاركته مع المنتخب البرتغالي في دوري الأمم الأوروبية.
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