الفتح يفوز على العين برباعية في الدوري السعودي

فاز نادي الفتح على العين، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي. وبهذه النتيجة؛ تصدر الفتح مؤقتًا، جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 7 نقاط، في الوقت الذي تجمد فيه "العين"، في قاع الترتيب، بدون أي نقطة.

ومن ناحية أخرى، وصل الفتح، إلى نقطته الخامسة، في المركز الرابع مؤقتًا، انتظارًا لباقي مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وافتتح نواف البوشل، أهداف المباراة مبكرًا، مانحًا التقدم للفتح، في الدقيقة الثالثة، قبل أن يخرج العين، من الشوط الأول متعادلًا، بهدف سجله جيتيرسون.

وفي الشوط الثاني، منح محمد فؤاد عبدالحميد، تقدم تاريخي للعين، وبالتحديد في الدقيقة 64، حيث كان الفريق، في طريقه للانتصار، حتى جاء مراد باتنا، وأدرك التعادل للفتح، قبل النهاية بـ8 دقائق.

وقبل صافرة النهاية بثواني، وجه جوستاف ويخايم، الضربة القاضية للعين، بإحراز الهدف الثالث للفتح، قبل أن ينهي مراد باتنا، النتيجة بشكل نهائي، بالرابع.