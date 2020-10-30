وقال هيندرسون في تصريحات عبر موقع ناديه الرسمي: "أرقام مو صلاح مذهلة، لقد سجل هدفه المئوي في 159 مباراة فقط، هذه إنجازات لا تحقق بسهولة إلا من خلال ألعاب الكمبيوتر والبلايستيشن".
وتابع: "لا يجب أن أتفاجأ، لكن هذا يؤكد مرة أخرى باننا محظوظون للعب معه، أو نكون من ضمن مشجعي ليفربول في الوقت الذي يتواجد فيه بأنفيلد".
وأختتم: "أتمنى مزيد من الأهداف لمحمد صلاح في المستقبل ، وأن وصوله للهدف 100 أن يكون هو البداية له".
الجدير بالذكر أن محمد صلاح اصبح أسرع ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هذا العدد من الأهداف، بعد تسجيله هدفًا في شباك إيفرتون بالمباراة التي أقيمت قبل 10 أيام في ملعب "جوديسون بارك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قائد ليفربول بعد وصول محمد صلاح للهدف 100: لا يحدث إلا في البلايستيشن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.