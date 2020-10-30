قائد ليفربول بعد وصول محمد صلاح للهدف 100: لا يحدث إلا في البلايستيشن

أشاد جوردان هندرسون قائد نادي ليفربول الإنجليزي، بمحمد صلاح جناح الفريق بعد وصوله إلى مائة هدف مع الفريق، مشيرًا إلى أن ذلك لا يحدث إلا في البلايستيشن.

وقال هيندرسون في تصريحات عبر موقع ناديه الرسمي: "أرقام مو صلاح مذهلة، لقد سجل هدفه المئوي في 159 مباراة فقط، هذه إنجازات لا تحقق بسهولة إلا من خلال ألعاب الكمبيوتر والبلايستيشن".

وتابع: "لا يجب أن أتفاجأ، لكن هذا يؤكد مرة أخرى باننا محظوظون للعب معه، أو نكون من ضمن مشجعي ليفربول في الوقت الذي يتواجد فيه بأنفيلد".

وأختتم: "أتمنى مزيد من الأهداف لمحمد صلاح في المستقبل ، وأن وصوله للهدف 100 أن يكون هو البداية له".

الجدير بالذكر أن محمد صلاح اصبح أسرع ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هذا العدد من الأهداف، بعد تسجيله هدفًا في شباك إيفرتون بالمباراة التي أقيمت قبل 10 أيام في ملعب "جوديسون بارك".