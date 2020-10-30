رجل الشرف.. موسيماني يهنئ الخطيب بعيد ميلاده

هنأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، محمود الخطيب رئيس النادي بعيد ميلاده. ويحتفل الخطيب رئيس النادي الأهلي، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده السادس والستين. ونشر بيتسو موسيماني تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "عيد ميلاد سعيد أيها الرئيس، أتمنى أن تحظى بسنوات كثيرة قادمة.. رجل الشرف.. باركك الله." وعين النادي الأهلي بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا جديدًا لفريق كرة القدم خلفًا للسويسري رينيه فايلر. وقاد موسيماني النادي الأهلي للتأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد إقصاء الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

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