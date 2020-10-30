نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا والقنوات الناقلة في الدوري الأسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا اليوم السبت 31 أكتوبر 2020 في تمام الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش ويستضيف استاد سانتياغو برنابيو مباراة الجولة السابعة ضمن منافسة الليجا، حيث يسعى ريال مدريد إلى العودة لتقديم الأداء الجيد وإعادة الثقة للجماهير مرة أخرى بعد النتائج المخيبة للأمال في الفترة الأخيرة، وقد تعادل الفريق في المباراة الأخيرة ضمن بطولة التشامبيونزليج مع فريق بروسيا مونشنغلادباخ بهدفين لكل فريق، أما فريق هويسكا فيسعى لتحقيق فوزه الأول في البطولة هذا الموسم على ريال مدريد وخطف نقاط المباراة لتكون انطلاقة جديدة للفريق.

يسعى فريق ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في المباراة وزيادة رصيد نقاطه والتقدم في جدول الترتيب ومحاولة الفوز بلقب الليجا للمرة الثانية على التوالي، ويقدم الفريق مستويات سيئة هذا الموسم حيث خاض الفريق مبارتين في بطولة دوري أبطال أوروبا حقق فيهما نقطة واحدة وذلك بعد التعادل في مباراة والخسارة في مثلها، أما في بطولة الليجا فحقق الفريق فوز مفاجئ في الجولة الماضية على برشلونة بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل راموس ، وفالفيردي، ومودريتش ثلاثية النادي الملكي، بينما تكفل فاتي بهدف البارسا الوحيد، هذا وقد خسر الفريق في الجولة السادسة بهدف نظيف أمام فريق قادش، وبذلك يتوقف رصيد الفريق عند ثلاثة عشر نقطة في المركز الثاني، وذلك بعد خوض ست مباريات استطاع تحقيق الفوز في أربعة، والتعادل في مباراة، والخسارة ف مثلها، ويمتلك الفريق مباراة مؤجلة، ويدخل الريال المباراة مدعما بنجمه البلجيكي هازارد العائد حديثا من الإصابة.

يسعى فريق هويسكا إلى الفوز بالمباراة وخطف النقاط والهروب من مناطق الهبوط، وقد خاض الفريق سبع مباريات ضمن منافسة الليجا هذا الموسم استطاع تحقيق التعادل في خمس مباريات، والخسارة في مبارتين، ولم يحقق الفريق أي فوز حتى الأن، وبذلك يتواجد الفريق في المركز الثامن عشر برصيد خمس نقاط، وقد حقق الفريق التعادل بهدفين لكل فريق أمام فريق بلد الوليد في الجولة السادسة، وبعد ذلك خسر برباعية في الجولة الماضية أمام فريق ريال سوسييداد.

موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا

1:00 بتوقيت غرينتش

3:00 بتوقيت مصر

4:00 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وهويسكا