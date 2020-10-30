تقارير: جاساما حكمًا لمباراة الزمالك والرجاء.. ورضوان جيد يدير النهائي بشرط

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن الحكم المرشح لإدارة مباراة فريقي الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن عن إقامة مباراة فريقي الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الأربعاء المقبل الموافق الرابع من شهر نوفمبر.

وبحسب موقع " لو 360" سبورت المغربي، فأنه تتجه النية داخل الكاف لإسناد المباراة تحكيميًا للحكم الجامبي المثير للجدل باكاري جاساما.

وأشار الموقع أيضًا بأن المغربي رضوان جيد سيدير مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا حال تأهل الزمالك لملاقاة النادي الأهلي.

وحدد الكاف يوم 27 نوفمبر المقبل موعدًا لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي والفائز من مباراة فريقي الزمالك والرجاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.