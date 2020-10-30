المصري يهزم وادي دجلة 2-1 فى ختام الدوري المصري

تفوق فريق المصري، على منافسه، وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة في الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق اسلام عطية الذي احرز الهدف لصالح المصري في الدقيقة 7 ، واضاف الفريق البورسعيدي فى الدقيقة 35 عن طريق احمد جمعة ، ثم أهدر وادي دجلة ركلة جزاء فى الدقيقة 59 عن طريق احمد سعيد محمد ، واخيرا نجح وادي دجلة فى احراز هدف التقليص فى الدقيقة 91 عن طريق حسام الريالي.

وبعد هذه النتيجة ، يقفز المصري الي المركز السادس برصيد 48 نقطة ، بينما تجمد وادي دجلة فى المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة من بطولة الدوري المصري.