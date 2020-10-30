المقاولون العرب يودع طاهر محمد طاهر بطريقته الخاصة.. صور

اقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس ولاعبي الفريق احتفالية للاعب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الذي خاض مع المقاولون مرانه الأخير قبل انضمامه للأهلي الذي انتقل اليه بصورة رسمية.

واحضر الفريق تورتة للاحتفال باللاعب على هامش مران الفريق الاخير قبل مباراة بيراميدز التي ستقام غدا وسيحضرها اللاعب لمؤازرة زملائه.

وكان النادي الأهلي قد ضم اللاعب رسميًا 4 سنوات ونصف السنة قادمًا من المقاولون العرب مقابل 20 مليون جنيه.