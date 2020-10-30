واحضر الفريق تورتة للاحتفال باللاعب على هامش مران الفريق الاخير قبل مباراة بيراميدز التي ستقام غدا وسيحضرها اللاعب لمؤازرة زملائه.
وكان النادي الأهلي قد ضم اللاعب رسميًا 4 سنوات ونصف السنة قادمًا من المقاولون العرب مقابل 20 مليون جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المقاولون العرب يودع طاهر محمد طاهر بطريقته الخاصة.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.