هل بِيع باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي لإتمام الصفقات الجديدة؟ الإسماعيلي يرد

كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، عن موارد تمويل الصفقات الكبيرة والمميزة التي أنهتها إدارة نادي الدراويش في الأيام الماضية وهم الثلاثي أري بابل وأحمد مصطفى ورضوان شريفي.

وقال علاء وحيد، في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الإسماعيلي نادي كبير للغاية وقادر على العودة من جديد وجميع اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم ولا توجد أي أزمات مالية في النادي كما يردد البعض".

وتابع: "لم يتم بيع باهر المحمدي أو عبدالرحمن مجدي كما يردد البعض من أجل إتمام الصفقات الجديد وهذا الكلام عار تمامًا من الصحة".

وعن حقيقة دخول الإسماعيلي في مفاوضات مع الأهلي لاستعارة بادجي، أتم: "هذا الكلام لم يتردد نهائيًا داخل صفوف نادي الإسماعيلي".